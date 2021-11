Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile raporteaza inca 14 decese ale unor bacauani infectați cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. Potrivit Prefecturii Bacau, numarul celor care au murit din cauza noului coronavirus a ajuns la 1.491. Pana in dimineața acestei zile, in ultimele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In ultimele cinci zile, in județul Iași, se constata o ușoara descreștere a infectarilor cu virusul Sars CoV-2, ceea ce inseamna ca s-a ajuns intr-o zona de platou, a declarat directorul Direcției de Sanatate Publica Iași, Vasile Cepoi. Astazi, in județ, au fost inregistrate 210 cazuri noi și o incidența…

- 90% dintre cei internați in spitalele din județul Alba cu COVID sunt nevaccinați. Procente, pe unitați medicale și secții 90% din totalul pacienților confirmați cu Covid, spitalizați la data de 30 octombrie in spitalele din județul Alba, sunt nevaccinați. Potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate…

- Cazurile noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt din ce in ce mai puține in județul Suceava, la fel cum scade și numarul de pacienți spitalizați. Ramane deocamdata constant numarul ridicat de cazuri grave care necesita terapie intensiva, in toate spitalele din județ in care sunt tratate formele ...

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost inregistrate 213 de cazuri noi de coronavirus. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, numarul acestora a scazut fața de vineri, cand in județ au fost raportate 341 de imbolnaviri noi cu virusul Sars-Cov-2. Pana astazi, 16 octombrie, pe teritoriul…

- In ultimele 24 de ore, 274 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj dintr-un total numar de teste 1.328 din care 287 diagnostic grupe de risc, 6 teste efectuate la cerere și 1.035 teste... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Conform ultimelor declarații alte prefectului de Cluj, Tasnadi Szilard, in județul Cluj mai sunt libere doar 5 locuri din 44 existente la ATI. Numarul de paturi a fost scazut treptat la 44 din 87... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 62 de cazuri noi de coronavirus, in scadere comparativ cu cel de duminica. Ieri au fost raportate 71 de noi imbolnaviri. De duminica și pana luni, in județ au fost testate 515 de persoane. Numarul total al cazurilor de Covid din județul Suceava…