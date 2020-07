Stiri pe aceeasi tema

- O infectare cu noul coronavirus a aparut intr-unul dintre cele mai mari spitale din Romania. Concret, 16 cadre medicale din Sectia de Chirurgie Generala a Spitalului Bagdasar-Arseni din Bucuresti au fost depistate pozitiv. Alte zeci de teste sunt in lucru.

- 141 de cazuri noi de ieri pana azi. Intre timp, a aparut insa un focar de coronavirus intr-unul dintre cele mai mari spitale din Romania. 16 cadre medicale de la Bagdasar-Arseni au fost depistate pozitiv. Alte zeci de teste sunt in lucru.

- Cele sapte cadre medicale de la Spitalul Judetean Buzau care au fost confirmate cu coronavirus au fost transferate la un spital din Bucuresti, scrie News.roPotrivit medicului epidemiolog Carmen Scintei, de la DSP Buzau, medicul Sectiei Boli Infectioase a luat decizia ca acele 7 cadre medicale - un medic,…

- Peste 44.000 de cadre medicale vor primi stimulentul pentru COVID. Ministerul Sanatatii a definitivat listele cu personalul recompensat. Ministerul Sanatații a finalizat documentația pentru acordarea stimulentului de risc de care beneficiaza personalul implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea,…

- Infecția cu noul coronavirus in secția de Boli Interne a Spitalului Județean Buzau s-a extins, ajungand și la personalul sanitar. Potrivit conducerii SJU, șapte cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19. Direcția de Sanatate Publica a anunțat existența a patru pacienți infectați cu coronavirus…

- Peste 250 de cadre medicale din judetul Botosani au fost infectate cu virusul COVID-19, se arata intr-o informare de presa transmisa, marti, de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia Prefectului. Potrivit documentului citat, din totalul celor 251 de angajati din sectorul medical diagnosticati…

- Au venit in Republica Moldova ca sa-și ajute frații de peste Prut in lupta cu COVID-19 si in semn de recunostinta pentru gestul lor au fost rasplatiți cu pașapoarte diplomatice din partea autoritaților romane.