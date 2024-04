Spitalul Județean de Urgență Buzău își modernizează rețeaua de gaze medicale Reprezentanții firmei furnizoare de echipamente medicale, insoțiți de locțiitorul ambasadorului Cehiei la București, au venit la Buzau pentru a garanta calitatea echipamentelor medicale. Spitalul Județean de Urgența (SJU) Buzau iși modernizeaza rețeaua de gaze medicale (oxigen, aer comprimat pentru uz medical, vacuum), inclusiv sistemele de distribuție și monitorizare (prize gaze medicale, rampe de distribuție, […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

- Astazi, 10 aprilie, o delegație a companiei MZ LIBEREC, formata din locțiitorul ambasadorului Republicii Cehe la București, Juraj Melioris, Marina Jarmolowicz, manager dezvoltare afaceri al companiei MZ LIBEREC, Oana Maria Dumitrașcu, CEO Medical Gazplus,, a poposit la Spitalul Județean de Urgența Buzau.…

