Federaţia Sanitas continuă protestele Salariatii din Sanatate, membri ai Federatiei Sanitas, vor continua protestele in peste 420 de institutii publice din sanatate si asistenta sociala pana cand vor obtine conditii decente de munca, iar legislatia cu caracter salarial va fi respectata.



"Astazi si in zilele urmatoare, aproximativ acelasi numar de salariati din cele peste 420 de institutii publice din sanatate si asistenta sociala vor continua sa protesteze. De aceasta data suntem hotarati sa nu ne oprim pana cand vom obtine conditii decente de munca, deblocarea posturilor pentru cele doua sisteme si respectarea legislatiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii SANITAS din intreaga țara, inclusiv Maramureș, au intrat joi in cea de-a doua zi de greva japoneza. ”A doua zi de greva japoneza in spitalele din județul Maramureș. Continuam sa ne susținem drepturile in fața guvernanților. Cerem respectarea legislației in vigoare! Atragem atenția asupra problemelor…

- Sindicaliștii de la Sanitas au declanșat miercuri o greva japoneza, pentru a trage un semnal de alarma cu privire la faptul ca nu le sunt respectate drepturile de natura salariala și de protecție de locul de munca. Federația Sanitas a anunțat pe Facebook, miercuri, ca, la nivel internațional, ziua de…

- Membrii de sindicat SANITAS din toata țara declanșeaza „greva japoneza”, o forma de protest fara intreruperea activitații. Federația SANITAS a fost nevoita sa declanșeze ”greva japoneza” pentru a trage un puternic semnal de alarma, colectiv, asupra faptului ca salariații din sistemele care asigura prevenția,…

- Peste 65% dintre romani sunt de acord cu masurarea temperaturii corporale la intrarea in magazine, instituții publice, unitați de invațamant, cladiri de birouri, fabrici, spitale, școli, potrivit unui sondaj online comandat de Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate…

- Ramona Cupa, președinte PMP Drobeta Turnu Severin: „Neregulile de la toate centrele de asistența pentru batrani din Mehedinți trebuie eliminate. Voi propune creșterea sumelor acordate de Consiliul județean pentru ingrijirea acestor oameni" ActualitateJurnal de campaniemehedintipmp

- Sunt cateva posturi vacante in aceasta perioada la instituții de stat din județul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Scoala Gimnaziala „Iosif Pervain” din Cugir Administrator patrimoniu…

- La propunerea primarului Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, Consiliul Local a aprobat, in ședința ordinara a lunii august, hotararea privind majorarea bugetului local cu suma de 1.584.000 lei, astfel incat sa fie majorate creditele bugetare pentru capitolele invațamant, sanatate, asigurari și asistența…

- Mai mulți angajați din sanatate și asistența sociala, imbracați in echipamente de protecție, au depus, miercuri dimineața, un memoriu la Guvern. Astfel, in cadrul memoriului, aceștia solicita...