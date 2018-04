Stiri pe aceeasi tema

- Florin Segarceanu, capitanul-nejucator, a anunțat lotul cu care va aborda partida cu Elveția din barajul pentru Grupa Mondiala a FedCup. Simona Halep (1 WTA), Sorana Cirstea (34 WTA), Irina Begu (38 WTA) și Mihaela Buzarnescu (40 WTA) vor incerca sa duca Romania inapoi in grupa de elita a competiției.

- Jucatoarele de tenis Simona Halep (1 WTA), Sorana Cirstea (34 WTA), Irina Begu (38 WTA) si Mihaela Buzarnescu (40 WTA) au fost convocate de capitanul nejucator Florin Segarceanu si de antrenoarea Alina Tecsor in echipa de Fed Cup a Romaniei pentru meciul cu Elvetia, programat la Cluj-Napoca in play-off-ul…

- Federația Romana de Tenis anunța echipa de Fed Cup care va intalni Elveția in meciul de play-off pentru Grupa Mondiala. Astfel, capitanul-nejucator Florin Segarceanu și antrenoarea Alina Tecșor-Cercel le-au nominalizat pe cele mai bune patru jucatoare de tenis din Romania in acest moment: Simona HALEP…

- Nationala de Fed Cup a Romaniei va juca impotriva Elvetiei, in barajul pentru Cupa Mondiala, pe teren propriu, cel mai probabil la Cluj. Duelul este programat in zilele de 21 si 22 aprilie. Capitanul nejucator Florin Segarceanu a declarat, ieri, ca Romania porneste favorita in aceasta confruntare, insa…

- Echipa naționala de Fed Cup a Romaniei a reușit sa treaca de Canada in minimum de meciuri, scor 3-0, intr-un duel din primul tur al Grupei Mondiale ll, disputat in Sala Polivalenta din Cluj Napoca, caștigandu-și dreptul de a juca in barajul de accedere in Grupa Mondiala.Punctul decisiv a fost adus de…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri de primarul municipiului…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei va juca impotriva Canadei in turul I din Grupa Mondiala II, la Cluj. Pentru duelul care se va disputa pe 10 și 11 februarie 2018, Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei Romaniei, a decis sa mizeze pe Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu și Raluca Olaru. ...

- Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu și Raluca Olaru, in echipa Romaniei pentru meciul de Fed Cup cu Canada Federația Romana de Tenis anunta nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania, din acest moment, pentru echipa de Fed Cup care va juca la Cluj-Napoca, cu Canada, in zilele de…