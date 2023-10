Stiri pe aceeasi tema

- Italianul Giovanni Costantino (39 de ani) este noul antrenor al lui FCU Craiova. Anunțul a fost facut in publicația patronata de Adrian Mititelu, finanțatorul gruparii din Banie. Giovanni Costantino a fost secund la naționala Ungariei, in mandatul lui Marco Rossi.

- A doua zi de la Global Mobile Broadband Forum 2023, desfașurata pe 11 octombrie, la Dubai, a inceput cu o recapitulare, o sala la fel de plina și prezentarea LampSite X, prima serie de dispozitive 5.5G.

- FCU Craiova a oficializat marți, 10 octombrie, rezilierea contractului cu antrenorul secund Florin Dragan, omul care fusese investit de Adrian Mititelu in ultimul timp cu responsabilitați de ”principal”. ”Mulțumim, Florin Dragan! FCU 1948 Craiova și Florin Dragan au decis de comun acord rezilierea…

- Primele declaratii facute de barbatul la care DJ Lalla se cazase pe litoral. Acesta exclude o sinucidere si spune ca artista era foarte vesela si linistita.In plus, el spune, de asemenea, ca nu ar fi existat discutii in zilele dinaintea decesului care sa il conduca la aceasta ipoteza. In ziua mortii,…

- Mijlocașul ghanez Moses Abbey (21 de ani/1,64 metri), achiziționat in luna mai de Adrian Mititelu, de la formația italiana Ravenna, din Serie D, a disparut de ceva vreme din lotul lui FCU Craiova. Abbey nu a jucat inca niciun meci oficial pentru gruparea din Banie. Impresarul fotbalistului african a…

- Marius Șumudica, 52 de ani, va fi noul antrenor al lui FCU Craiova daca nimic excepțional nu se va intampla in urmatoarele ore # Tehnicianul va avea parte de o adevarata provocare in Banie: vine la un club de tradiție, aflat in criza, al carui conducator, Adrian Mititelu, tocmai a anunțat ca face un…

- FCU Craiova a anunțat ca a incetat colaborarea cu antrenorul Nicolae Dica (43 de ani). „Clubul nostru și antrenorii Nicolae Dica și George Cotiga au incheiat de comun acord contractul de colaborare. Mulțumim pentru efortul depus și mult succes in continuare!”, este comunicatul postat de FCU Craiova…

- La 4 zile dupa ce a oficializat desparțirea de Sabino Oliva, FCU Craiova a anunțat noul antrenor de portari: Gabriele Aldegani. Echipa lui Adrian Mititelu a ales tot un antrenor italian pentru a se ocupa de portari. Iar azi l-a prezentat pe Aldegani. In varsta de 47 de ani, a semnat pana la finalul…