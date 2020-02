Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu și Chindia Targoviște deschid etapa cu numarul 24 din Liga 1. Meciul e vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #24 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 live de la 20:30 » Astra…

- CCA l-a ales pe Istvan Kovacs pentru derby-ul de duminica dintre CFR Cluj și FCSB, iar campioana are motive de optimism: n-a fost invinsa niciodata pe teren propriu atunci cand l-a avut ca arbitru pe „centralul” din Carei. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, 2 februarie, de la ora 20:00. Meciul va fi…

- FCSB se pregatește de curațenia de iarna, iar Gigi Becali are pe lista de plecari pe care se afla și fundașul Cristi Manea. Viitorul - FCSB se joaca duminica, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Plus și TV Digi Sport. Pe lista se afla și fundașul…

- Gabi Iancu, atacantul celor de la Viitorul, a prefațat azi duelul cu FCSB, fosta sa echipa, și a spus ca formația din Ovidiu are avantajul terenului propriu Viitorul - FCSB se joaca duminica, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Plus și TV Digi…

- Dan Petrescu ar putea folosi formula standard de cupele europene in partida de maine seara, cu Celtic, decisiva pentru calificarea din grupele Europa League. Cea mai importanta absența va fi fundașul central Kevin Boli (28 de ani). CFR Cluj - Celtic e joi, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Academica Clinceni și FC Hermannstadt se intalnesc astazi, de la ora 14:00, in cadrul etapei cu numarul 19 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. ...

- Chindia Targoviște primește azi vizita celor de la Academica Clinceni. Meciul va incepe la ora 16:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro, in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #18 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat liveTEXT de la 16:00 » CHINDIA - CLINCENI…

- Dinamo București este neinvinsa in grupa D a Ligii Campionilor, iar azi cauta punctele care o pot califica matematic in barajul pentru optimi de finala, in meciul cu IFK Kristianstad. IFK Kristianstad - Dinamo București se joaca astazi, de la ora 20:00. Meciul va fi in direct la TV Digi Sport 2, TV…