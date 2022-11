FCSB – Rapid 3-1. Vicecampioana s-a dezlănțuit în derby-ul etapei a 17-a a Superligii (Video) FCSB a invins-o pe Rapid, scor 3-1, duminica seara, intr-un meci disputat pe Arena Naționala, in cadrul etapei a 17-a a Superligii. Derby-ul a inceput cu patru minute intarziere din cauza tortelor si petardelor aruncate pe teren de suporterii echipei gazda. Oaspeții și-au creat prima ocazie a partidei in minutul 10 Grigore a marcat cu o lovitura de cap, dar reușita sa a fost anulata pe motiv de ofsaid. FCSB a deschis scorul patru minute mai tarziu. Cordea a primit o pasa de la Octavian Popescu și a inscris cu un șut din interiorul careului. In minutul 29 Compagno a profitat de o eroare in defensiva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB – Rapid 3-1 (2-0), intr-un meci din etapa a 17-a din Superliga de fotbal care s-a disputat, duminica, pe Arena Naționala din București, informeaza Gazeta Sporturilor . In prezența a 31.233 de spectatori, FCSB și Rapid au oferit o prima repriza intensa, in care formația gazda s-a desprins prin golurile…

- FCSB a remizat , in deplasare, cu echipa belgiana Anderlecht, scor 2-2, joi seara, in Bruxelles. Anderlecht a deschis scorul in minutul 36, prin Verschaeren. FCSB a egalat in minutul 60, prin Compagno. Atacantul italian a inscris cu o lovitura de cap. Gazdele au preluat conducerea in minutul 75, prin…

- Echipa belgiana Anderlecht a terminat la egalitate joi, pe teren propriu, cu formatia FCSB, scor 2-2, in etapa a cincea a grupelor Conference League. La Bruxelles, Anderlecht a deschis scorul in minutul 36, prin Verschaeren. FCSB a egalat in minutul 60, cand Compagno a inscris cu o lovitura de cap.…

- FCSB a invins-o, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, pe Sepsi, in etapa a 15-a din Superliga. Unicul gol al meciului a fost marcat de Compagno, in minutul 50, din penalty. Și gazdele au avut un penalty, in minutul 27, dar Alexandru Tudorie a executat slab si Stefan Tarnovanu a aparat. Lovitura de…

- FCSB a caștigat meciul disputat cu Petrolul, duminica, in deplasare, scor 2-0, in etapa a 13-a din Superliga. Vicecampioana a obținut primul succes in deplasare din acest sezon. Dawa a deschis scorul in minutul 45+2 dupa o pasa in fata portii trimisa de Omrani. Florinel Coman a stabilit scorul final.…

- FCSB și FC Argeș se intalnesc de la ora 21:30, in etapa #12 a Ligii 1. Partida este liveTEXT pe GSP.ro. Meciul este televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 FCSB - FC Argeș, live de la 21:30 Click AICI pentru live + statistici FCSB - FC Argeș,…

- Echipa FCSB a pierdut joi seara meciul disputat la Londra, scor 1-3, in prima etapa a grupelor Conference League, cu echipa engleza West Ham United. FCSB a deschis scorul in minutul 35. Andrei Cordea ia fructificat o centrare a lui Dariu. Olaru. In minutul 66, Cornet și Tarnovanu s-au ciocnit, iar arbitrul…

- Echipa FCSB a pierdut joi seara la Londra, scor 1-3, primul meci din grupele Conference League, cu echipa engleza West Ham United Cordea a deschis scorul in minutul 34, din pasa lui Olaru. Bowen a egalat din penalti, in minutul 68. Al doilea gol al gazdelor a fost inscris de Emerson, in minutul 75,…