FCSB a fost invinsa de Farul Constanța, scor 0-2, intr-un meci disputat duminica seara, pe Arena Naționala, in cadrul etapei a 28-a a Ligii 1. Oaspeții au atacat din debutul partidei, iar prima ocazie mare de gol a avut loc in minutul 9, cand Adrian Petre a ratat cu toata poarta in fața. In minutul 42, Jefte a deschis scorul cu un șut din interiorul careului. Al doilea gol al partidei a fost marcat in minutul 59. Radaslavscu a centrat, Moldoveanu a prelungit pe spate, iar Ghița a inscris. FCSB a replicat in minutul 64, prin Ianis Stoica. FCSB ocupa locul 2, cu 59 de puncte, iar Farul e pe 5,…