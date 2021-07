FCSB – CS U Craiova 4-1. Stări de spirit diferite înainte de Conference League (Video) FCSB a invins-o pe CS Universitatea Craiova, cu scorul de 4-1, duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un meci din cadrul etapei a doua a Ligii I. Echipa antrenata de Dinu Todoran a inceput ca din tun derby-ul cu formația olteana. Olimpiu Morutan a deschis scorul in minutul 7, cu un șut superb, de la circa 30 de metri. Mingea s-a dus direct in vinclul porții lui Pigliacelli. Octavian Popescu a majorat diferența in minutul 16, profitand de slabiciunea defensivei adverse. Inainte de pauza, Cordea a inscris și el, cu un sut de la 16 metri, dupa ce Nicusor Bancu a pierdut mingea. Ghinioanele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

