Stiri pe aceeasi tema

- FCSB este echipa cu cel mai bun procentaj pe teren propriu la meciurile disputate fara spectatori in Liga I dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus, arata un studiu efectuat de Observatorul pentru fotbal (CIES). Cu un procentaj de victorii de 66,7%, FCSB este urmata la distanta considerabila de Universitatea…

- FC Viitorul a incheiat la egalitate, scor 2 2, meciul de pe teren propriu cu FCSB. O partida disputata, spectaculoasa, cu rastunari de situatie pe tabela de marcaj si in care formatia noastra ar fi meritat mai mult dupa aspectul jocului.FC Viitorul a incheiat la egalitate, scor 2 2, meciul de pe teren…

- AC Milan a terminat seria meciurilor fara infrangere. "Rossonerrii" au pierdut prima partida dupa 10 de luni. Gruparea milaneza, lider in clasamentul Seriei A, a fost invinsa aseara de campioana in exercițiu Juventus Torino chiar pe teren propriu, scor 1-3.

- Echipa de fotbal Paris Saint-Germain, detinatoarea titlului de campioana a Frantei, a fost invinsa la limita pe teren propriu Olympique Lyon (0-1), duminica seara, in derby-ul etapei a 14-a din Ligue 1, cedand prima pozitie in clasament formatiei Lille OSC, care s-a impus cu 2-1 in partida cu Girondins…

- A fost ultima partida disputata la Constanta de "marinari" in acest an. FC Farul Constanta a disputat astazi meciul de pe teren propriu cu Csikszereda Miercurea Ciuc, din etapa a 15 a a Ligii a 2 a. A fost ultima partida disputata la Constanta de "marinari" in acest an, iar rezultatul final, 2 0 0 0…

- Echipa Leicester City a fost invinsa pe teren propriu de nou promovata Fulham (scor 1-2), luni seara, intr-un meci din etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Angliei, "vulpile" nereusind sa profite de pasii gresiti facuti de ocupantele primelor locuri in clasament. Londonezii au condus…

- Real Madrid alterneaza rezultatele excelente, cum a fost victoria din Liga cu Inter (2-0), cu prestații de neințeles, așa cum s-a intamplat in infrangerea de sambata seara cu Deportivo Alaves, scor 1-2. Formația lui Zinedine Zidane avea oportunitatea de a se apropia la doar trei puncte de primele doua…

- Poli Iași intalnește, pe teren propriu, FC Argeș in etapa #11 a Ligii 1. Partida va putea fi urmarita pe Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus, dar și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI programul complet al etapei #11 Poli Iași vine dupa cinci infrangeri consecutive și spera sa intrerupa aceasta…