FC Viitorul, invinsa de Dinamo in 16-imile Cupei Romaniei

- Meciul Dinamo FC Viitorul se joaca la 20 de zile dupa intilnirea din campionat, de la Ovidiu. Dupa acea confruntare, castigata de echipa de pe litoral, fundasul Alin Dobrosavlevici a fost inclus in echipa etapei. Din diverse motive, FC Viitorul nu a putut utiliza in duelul din campionat zece jucatori.…

- Meciul Dinamo FC Viitorul se joaca la Bucuresti, sambata, 28 noiembrie, de la ora 20.45.FC Viitorul si Dinamo se intalnesc sambata, 28 noiembrie, in 16 imile de finala ale Cupei Romaniei.Partida se joaca acasa la echipa bucuresteana, pe arena din Stefan cel Mare, de la ora 20.45.Este un singur meci…

- In faza "16" imilor au intrat in competitie echipele de Liga 1.Dinamo si FC Viitorul Constanta se vor duela in "16" imile Cupei Romaniei, primul tur in care au intrat in competitie echipele de Liga 1.Partida a fost programata la Bucuresti, cu Dinamo gazda, sambata, 28 noiembrie, astazi stablindu se…

- Constantin Anghelache, fost conducator la Dinamo pe vremea lui Ionuț Negoița, a comentat la GSP Live a cincea infrangere consecutiva a echipei lui Cosmin Contra, 1-2 pe terenul Viitorului. „Doua goluri pe doua erori colosale in 3 minute. La primul gol, cel marcat de Dobrosavlevici, a fost o lovitura…

- Formatia Dinamo a fost invinsa, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de echipa UTA Arad, in ultimul meci al etapei a cincea din Liga I. Aradenii au obtinut prima victoria in actualul sezon al Ligii I, potrivit news.ro.Ioan Hora a marcat din penalti, in minutul 42, acordat dupa un…

- Formatia Dinamo a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul sustinut, vineri, pe teren propriu, in compania echipei FC Botosani, in etapa a III-a a Ligii I, anunța news.ro.Pentru Dinamo a marcat Borja, in minutul 48, in timp ce FC Botosani a punctat prin autogolul lui Isma Lopez, din minutul…

- Atacantul Guillermo Fernandez Hierro (27 de ani) și-a dat acordul sa vina la Dinamo. Spaniolul este așteptat la București in orele urmatoare de „caini” pentru a pune la punct ultimele detalii. Guillermo, fotbalist format la Athletic Bilbao, a fost dorit foarte multe de Cosmin Contra, noul antrenor al…

- Dinamo a pierdut in deplasare la Chindia Targoviste, in etapa a doua a Ligii I, scor 0-1. Acesta a fost primul meci pentru antrenorul Cosmin Contra de la revenirea pe banca dinamovista.Unicul gol al meciului Chindia - Dinamo 1-0 a fost marcat de Florea, in minutul 45+2.Chindia: D. Moldovan - A.Ionita,…