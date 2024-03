Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza Arsenal s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal dupa ce a invins-o pe FC Porto cu 4-2 la loviturile de departajare, marti seara, pe Emirates Stadium din Londra, intr-un meci in care scorul a fost de 1-0 (1-0, 1-0), atat dupa cele 90 de minute regulamentare,…

- FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe SSC Napoli cu scorul de 3-1 (2-1), marti seara, pe Estadi Olimpic Lluis Companys, in mansa secunda a optimilor.

- Marți și miercuri vom afla ultimele echipe calificate in sferturile de finala din Champions League, faza in care au ajuns deja Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen și PSG. Se creioneaza un tablou de vis in Champions League, iar in aceasta saptamana vor avea loc ultimele patru confruntari retur…

- Cotidianul Gazzetta dello Sport anunta ca presedintele clubului Napoli, Aurelio De Laurentiis, le va plati jucatorilor sai 10 milioane de euro daca se califica in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, marti seara, cu FC Barcelona (1-1 in prima mansa), potrivit news.ro Un loc in sferturi de…

- Alte doua partide din returul optimilor de finala din Liga Campionilor la fotbal sunt programate, marți, 12 martie. Arsenal Londra, noul lider din Premier League, primește vizita ”dragonilor” de la FC Porto cu misiunea declarata de a intoarce rezultatul negativ din tur. FC Barcelona infrunta pe propriul…

- Real Madrid a reușit sa se califice in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0) pe Stadionul „Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala

- Echipa spaniola FC Barcelona a incheiat la egalitate miercuri seara, in deplasare, scor 1-1, cu formatia italiana Napoli, in prima mansa a optimilor Ligii Campionilor, informeaza news.ro. Duelul golgeterilor s-a incheiat la egalitate la Napoli, acolo unde pe banca tehnica a echipei locale urma sa…

- Vicecampioana Rapid Bucuresti a fost invinsa duminica, pe teren propriu, de formatia Team Esbjerg, scor 33-24 (14-10), in ultima etapa din grupa B a Ligii Campionilor. Rapid a ratat ultima sansa de a se califica in optimile de finala de pe locul 6, potrivit news.ro Principalele marcatoare ale partidei…