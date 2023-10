Fâşia Gaza… Începe Al Treilea Răzbel Mondial? Sugari lasati sa moara in incubatoare si bolnavi lasati sa moara fara tratamentele care necesita curent, o intreaga populatie si asa saraca lasata fara apa si alimente, civili omorati gramada in bombardamente, oficiali care declara repetat ca civilii sunt in egala masura vinovati precum teroristii si daca sunt anihilati si ei, atunci asta e... Hamas isi va vedea de actiunile teroriste, iar civilii vor fi calcati de tancurile Israelului Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

