- Marca de echipament sportiv Puma a pierdut din valoarea sa la bursa imediat dupa ce grupul Kering, controlat de familia Pinault, a vandut o parte dintre acțiuni. Actiunile producatorului german de echipament sportiv Puma erau marti in scadere cu 3,5%, dupa ce grupul francez Kering a anuntat ca a vandut…

- Doar primarul Dumitru Vacaru s-a inscris in cursa pentru primarie, la Gostinu, langa Giurgiu. A revenit la PNL, in pragul alegerilor, dupa un ocol de șase ani pe la PSD. Lumea il voteaza de 12 ani, pentru ca le-a pus de toate: "Pana și pe camp, mergi in papuci". Pe malul Dunarii, unde intra…

- REACȚIE… Scandal la secția de votare de la Rașești, unde unii alegatori sunt suparați pe faptul ca fostul Gelu Pecheanu, impreuna cu apropiații sai, stau in fața secției și, cu o atitudine specifica, incearca sa intimideze alegatorii. Se pare ca la fel au procedat toata ziua și la celelalte secții din…

- Permit gandurilor mele sa fie libere. Trecutul s-a dus. Sunt in pace si in armonie neincetat. Eliberez din mine modelul care mi-a creat aceasta problema. Sunt in pace si in armonie neincetat. Merita sa fac asta pentru mine. Sunt o expresie Divina a vietii. Ma iubesc si ma accept asa cum sunt in clipa…

- A creat un imperiu de miliarde de dolari și a ales sa-și doneze aproape intreaga avere pentru a-i sprijinii pe cei aflați in dificultate. Chuck Feeney este un miliardar care a ales sa-și cheltuie banii așa cum nu mulți in poziția sa ar face-o, prin donații.

- Doliu in judet. Lumea medicala a pierdut un cunoscut medic, in persoana lui Ion Blajan, care s-a stins la varsta de 76 de ani. „Cu adanca tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a dr. Ion Blajan, o personalitate marcanta a lumii medicale și a social-democrației maramureșene. Nu putem sa nu…

- Igor Dodon afirma ca opozitia isi doreste haos si destabilizarea situtiei in tara, iar daca va pierde alegerile prezidentiale, ar putea organiza proteste stradale. Presedintele a dat asigurari ca el nu va scoate lumea in strada dupa alegeri, indiferent de rezultaltul acestora.