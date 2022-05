Fascinanta şi cruda lume a desenului animat Identificarea cu diverse personaje, fictive si cu puteri supranaturale, este ceva firesc la copii cand au varste intre 3 si 10 ani. Nu este vorba doar de felul cum ei doresc sa se imbrace, prefacandu-se, in costumele lor, ca zboara sau conduc lumea, ei, copiii, pot explora totul in jur intr-un mod mult mai imaginativ decat ne asteptam. Astfel, pot trai o varietate bogata de experiente: pot deveni printese, mutanti, omul paianjen sau pirati. La aceste varste, personajele imaginare fac parte din dezvoltarea lor: este modul in care incep sa cunoasca lumea in care au venit sa traiasca. Pe cand avea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

