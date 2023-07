Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta a fost eliminata din preliminariile Ligii Campionilor la fotbal de Sheriff Tiraspol, care s-a impus cu scorul de 3-0 (1-0, 1-0), dupa prelungiri, marti seara, la Tiraspol, in mansa secunda a primului tur preliminar.

- Farul Constanța a parasit preliminariile Champions League inca din primul tur (a fost eliminata de Sheriff Tiraspol, dupa prelungiri), iar echipa lui Gica Hagi va continua aventura europeana in Conference League.

- Farul Constanta a fost eliminata din preliminariile Ligii Campionilor la fotbal de Sheriff Tiraspol, care s-a impus cu scorul de 3-0 (1-0, 1-0), dupa prelungiri, marti seara, la Tiraspol, in mansa secunda a primului tur preliminar, relateaza Agerpres.

- Farul Constanța și Sheriff Tiraspol disputa astazi, de la ora 20:30, prima manșa a „dublei” din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Manșa retur este programata marți, 18 iulie, de la ora 20:00, la TiraspolCaștigatoarea…

- In prima partida oficiala din noul sezon, Farul Constanta a intalnit Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, in Supercupa Romaniei, meciul revenindu i echipei covasnene. Campioana Romaniei, Farul Constanta, sustine miercuri, 12 iulie, al doilea meci oficial al sezonului 2023 2024, intalnind pe teren propriu, in…

- In primul tur preliminar al Ligii Campionilor, Farul Constanta va intalni Sheriff Tiraspol, campioana din Republica Moldova. Dupa doua cantonamente in aceasta vara, la Poiana Brasov si in Polonia, campioana Romaniei, Farul Constanta, intra in linie dreapta cu pregatirea pentru primul meci oficial al…

- Tragerea la sorti a meciurilor din turul doi preliminar al Ligii Campionilor s a desfasurat astazi.In primul tur preliminar va evolua si campioana Romaniei, Farul Constanta, contra campioanei Republicii Moldova, Sheriff Tiraspol, iar cine va avea castig de cauza in aceasta dubla 11 12 18 19 iulie, primul…

- Farul iși afla astazi, de la ora 13:00, adversarele pe care le poate intalni in turul II preliminar din Champions League și Conference League. Campioana Romaniei o va infrunta pe Sheriff Tiraspol la startul preliminariilor Ligii Campionilor, iar astazi va afla și ce adversare poate intalni daca trece…