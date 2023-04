Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi a prefațat derby-ul Farul - CFR Cluj, programat sambata, de la ora 20:30, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Ligii 1. Gica Hagi nu iși poate folosi golgeterul in derby-ul cu CFR Cluj. Denis Alibec, marcator a 11 goluri și pasator decisiv in 7 randuri, s-a accidentat runda trecuta, in eșecul…

- Cele doua formatii, aflate pe primele doua locuri in clasament, sunt despartite in ierarhie de numai un punct Arena centrala a bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste sambata, 22 aprilie, derby ul etapei a cincea a turneului play off din Superliga, intre primele doua clasate, Farul…

- Denis Alibec (32 de ani), atacantul celor de la Farul Constanța, a fost asaltat de fanii lui FCSB luni seara, dupa victoria obținuta de vicecampioana in fața dobrogenilor, scor 2-1, in runda cu numarul 4 din play-off. VIDEO. Denis Alibec, iubit in continuare de fanii lui FCSB Fost jucator la FCSB…

- Surprize pentru telespectatori in noul sezon al emisiunii Te cunosc de undeva! Cine este vedeta care se alatura echipei?! Afla din randurile de mai jos cine e persoana care va face parte din nou, din cel de-al 19-lea sezon al transforming-show-ului.

- Echipa aflata pe locul intai in clasamentul Superligii, Farul Constanta, da doi jucatori in lotul de 26 convocat de selectinerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, pentru meciurile cu Andorra si Belarus, din preliminariile Campionatului European din 2024, care se va desfasura…

- Componentele echipei feminine de fotbal a Farului Constanta au primit flori astazi si urarile cuvenite, de 8 Martie, din partea jucatorilor liderului Superligii."Marinariildquo; au venit pe gazon si le au facut o frumoasa surpriza fetelor.Le uram La Multi Ani tuturor femeilor din Romania si sa speram…

- Trei fotbalisti de la Farul Constanta au fost inclusi in formatia ideala a etapei a 26 a din Superliga, iar managerul tehnic al echipei de pe litoral, Gheorghe Hagi, a fost desemnat antrenorul rundei.In aceasta etapa, Farul, care ocupa primul loc in clasament, a invins pe teren propriu, scor 2 0, Petrolul…

- Farul Constanta, echipa aflata pe locul intai in Superliga, a disputat in aceasta seara meciul din etapa a 26 a, intalnind pe teren propriu, la Ovidiu, Petrolul Ploiesti.La capatul unei partide in care a fost clar vioara intai, formatia de pe litoral a castigat cu 2 0 1 0 .Au marcat Louis Munteanu 28…