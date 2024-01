Farul Constanta a invins Cerno More Varna, liderul din Bulgaria

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei, Farul Constanta, a reluat de joi pregatirile inaintea partidelor din a doua parte a campionatului. "Marinarii" au efectuat vizita medicala si tot joi vor efectua si primul antrenament din 2024, conform news.ro.Intreaga perioada de pregatire pana la primul meci oficial din 2024…

- Clubul de fotbal Farul Constanta si mijlocasul argentinian Marco Borgnino au decis, de comun acord, intreruperea relatiilor contractuale, a anuntat, joi, campioana Romaniei pe site-ul sau oficial, potrivit Agerpres.Transferat in vara acestui an la la Farul, Marco Borgnino a evoluat in 13 partide…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a sustinut astazi, 10 decembrie 2023, meciul din etapa a 19 a a Superligii, intalnind pe teren propriu Petrolul Ploiesti.Partida s a incheiat cu victoria "marinarilorldquo;, scor 3 1 1 0 .Au marcat Budescu 30 din penalty , L. Munteanu 52 , Larie 78 , respectiv Papp…

- Liderul AUR George Simion spun ca ridicarea controalelor aeriene pentru spațiul Schengen pentru Romania și Bulgaria este frecție la piciorul de lemn. Simion atenționeaza ca cele mai mari pierderi financiare vin pe sfera terestra, a transportului rutier mai exact, care inca ramane cu controale.Aproape…

- Echipa feminina Farul Constanta a sustinut meciul din etapa a 12 a a Superligii, intalnind pe teren propriu prima clasata, Politehnica Timisoara. In tur, pe terenul formatiei din Banat, Farul a castigat cu 2 1, prin reusitele lui Laura Rus si Adriana Istrate, iar cele doua jucatoare au punctat si acum,…

- Echipa nationala de fotbal tineret a Romaniei a disputat un nou meci in preliminariile Campionatului European din 2025, intalnind in deplasare Elvetia.Partida s a incheiat la egalitate, 2 2, iar la acest rezultat au pus umarul si trei jucatori de la Farul Constanta, campioana Romaniei: Louis Munteanu…

- „Tricolorii” au sarbatorit cu fanii dupa ce Romania a invins Israel, scor 2-1, și s-a calificat la EURO 2024. Romania - Elveția, ultimul meci al nostru din grupa I, e programat marți, 21 noiembrie, de la 21:45, pe Arena Naționala. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Antena 1 Romania…

- FCSB a scapat printre degete victoria in derby-ul cu Petrolul, disputat pe Stadionul „Ilie Oana”, dupa ce ploieștenii au egalat la ultima faza, din penalty, iar partida s-a incheiat cu scorul de 2-2. Liderul a deschis scorul rapid, in minutul 2, prin Damjan Djokovic și a impus ritmul in partida de la…