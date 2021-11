Farmecul pescuitului din barcă gonflabilă – Investiția în barca de pescuit merită! Toamna, sezonul de pescuit de agrement este deschis, fapt pentru care mulți pescari au plecat deja spre locurile favorite de prins pești mari, așa cum și-au dorit. Unii dintre ei au ales sa foloseasca și o barca gonflabila sau pneumatica, pentru ca așa farmecul pescuitului este mai deosebit, iar capturile pot fi mai bogate. Pescuitul pe lacuri din barca este spectaculos, motivant și plin de peripeții Daca vrei sa ai parte de distracție și aventura pe apa, ți-ar trebui și ție o barca gonflabila pentru plantat sau pentru nadire, sau doar o simpla barca de agrement, ușoara, cu sau fara motor. Cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

