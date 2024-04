Stiri pe aceeasi tema

- Compania va construi un incubator de afaceri in apropierea municipiului Sfantu Gheorghe. In acest scop, a concesionat o suprafata de 4,3 hectare in Parcul Industrial de la Campu Frumos, infiintat de Primaria Sfantu Gheorghe. In prima faza, vor fi construite doua hale multifunctionale, cu spatii pentru…

- In piața centrala din Turda gasiți diverse legume și fructe, de sezon sau nu, romanești sau din import, iar prețurile care au fost azi le puteți afla mai jos. De exemplu, ceapa roșie era 5 lei/kg, in timp ce ceapa alba era ceva mai scumpa, respectiv 7 lei/kg. Hreanul unguresc, de calitatea I-a, era…

- Tesla va deschide o fabrica intr-un oraș din Romania. Primarul susține ca numarul de angajați va fi de cel puțin 200 intr-o prima etapa, urmand a fi triplate, in viitor. Partea grupului ceh TESLA, Tesla Energy Storage, dezvaluie intenția de a construi o fabrica de baterii intr-un oraș din Romania. Bateriile…

- Profitul grupului petrolier ungar MOL a scazut chiar inainte de a fi impozitat! Cum s-a intamplat acest lucru? Ei bine, compania a venit cu explicații, dupa cum veți vedea in randurile de mai jos. Așadar, grupul petrolier ungar MOL a emis un comunicat oficial in care a explicat cum a scazut profitul…

- BYD, cel mai mare producator de mașini electrice din lume, are ambiții mari de expansiune pe toate piețele importante din lume. Dupa ce, la finalul lui 2023, compania chineza a anunțat ca va construi o fabrica de mașini electrice in Ungaria pentru a se extinde in Europa, acum aceeași compania vrea sa…

- Investitia este a treia efectuata de Stellantis intr-o unitate de productie EDM, dupa Tremery-Metz din Franta si Kokomo, Indiana, in Statele Unite. In plus, Stellantis creste in 2024 productia de transmisii electrificate cu dublu ambreiaj (eDCT), de ultima generatie, pentru vehicule hibride si hibride…

- Stellantis va investi 103 milioane de euro la fabrica sa din Szentgotthard, Ungaria, pentru a creste capacitatea de productie a modulelor de actionare electrica (EDM), care vor ajuta producatorul de automobile sa-si dezvolte portofoliul de vehicule electrice, transmite Reuters. Investitia este a…

- Comisia Europeana examineaza variantele pentru a facilita statelor membre din Europa de Est, inclusiv Romaniei, posibilitatea de a impune restricții asupra importurilor din Ucraina. Aceasta masura vine in contextul eforturilor de prelungire a liberalizarii schimburilor comerciale cu Kievul pana in iunie…