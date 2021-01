Fără sporuri pentru telesalariații Fiscului Angajații Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJPF) Bacau care lucreaza de acasa nu mai primesc sporul pentru condiții vatamatoare. Masura se aplica in toate situațiile in care personalul de la Finanțe iși desfașoara munca la domiciliu, veniturile salariale ale acestora fiindu-le considerabil diminuate . Situația ne-a fost confirmata și de conducerea AJFP Bacau care transmite […] Articolul Fara sporuri pentru telesalariații Fiscului apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

