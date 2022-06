Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, astazi, noi modificari la Regulamentul privind expertiza tehnica in construcții. Acestea vin sa elimine concurența neloiala in procesul de expertizare și vor permite mai multor categorii de utilizatori și proprietari sa solicite expertiza tehnica calificata in construcții. Principalele…

- In prezent, la noi in țara exista o serie de drumuri expres in diferite stadii de proiectare sau execuție. Cele mai bune exemple sunt drumul expres catre podul Giurgiu - Ruse, Craiova - Pitești sau cel care va lega orașele Ploieși, Buzau, Focșani și Pașcani. Potrivit legislației in vigoare, drumurile…

- OFICIAL, Codul rutier modificat: Limita de viteza maxima 120 km/h pe drumurile expres, in afara localitaților. Lege promulgata Legea care prevede majorarea de la 100 km/h la 120 km/h a limitei maxime de viteza in afara localitatilor pe drumurile expres a fost promulgata joi de președintele Klaus Iohannis.…

- Președintele Romaniei a promulgat joi legea care majoreaza limita de viteza pe drumurile expres la 120 km/ora. Legea inițiata de USR intra in vigoare imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial. Citește și:Drum Expres Craiova-Pitești: Șantierul pe lotul 4 se deschide in aceasta vara Legea interzice…

- Un șofer vitezoman, lasat PIETON de polițiștii din Sebeș, dupa ce a depașit limita de viteza cu peste 50 / kilometri/ora Un șofer vitezoman, lasat PIETON de polițiștii din Sebeș, dupa ce a depașit limita de viteza cu peste 50 / kilometri/ora Politistii rutieri din Sebeș au acționat pentru prevenirea…

- Codul rutier a fost modificat, iar limita de viteza crește cu 20 km/h, de la 100 km/h la 120 km/h. Camera Deputaților a schimbat viteza legala pentru un anumit tip de drum. Iata despre ce șosea este vorba!

- Camera Deputaților a aprobat miercuri, in calitate de camera decizionala, majorarea limitei de viteza pentru drumurile expres la 120 km/ora cu 283 voturi pentru și o abținere. Acum, limita de viteza este de 100 km/ora. Proiectul inițiat de USR merge acum la promulgare și va intra in vigoare imediat…