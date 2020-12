Stiri pe aceeasi tema

- MAI lanseaza mesajul Fara petarde de Revelion. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu am tras niciunul!' „Pentru unii este o simpla distracție, pentru animale este un coșmar. Fara petarde de Revelion! Protejați-va pe voi, dar protejați și animalele!”, scrie…

- Ministerul Afacerilor Interne le solicita romanilor sa nu foloseasca petarde de Anul Nou deoarece zgomotul lor sperie animalele domestice, in special cainii. Pentru unii este o simpla distracție, pentru animale este un coșmar, avertizeaza reprezentanții ministerului. Și asociațiile de protecție a animalelor…

- Ministerul Afacerilor Interne a postat pe pagina de Facebook mesajul ”Fara petarde de Revelion” prin care solicita romanilor sa nu foloseasca petarde de Anul Nou, pentru ca zgomotul le sperie pe animale, citeaza Digi24. Reprezentanții MAI avertizeaza ca petardele și artificiile sunt pentru unii o simpla…

- Anul Nou este ziua ce marcheaza trecerea dintre ani și inceperea urmatorului an calendaristic. Anul Nou reprezinta o oportunitate perfecta de a ne intalni cu familia, bunicii, cu prietenii apropiați de a petrece timpul alaturi de cei dragi la trecerea dintre ani. A devenit o tradiție de a trimite SMS-uri…

- CHIȘINAU, 31 dec - Sputnik. Fostul președinte Igor Dodon a plasat un mesaj pe pagina sa de Facebook, adresat cetațenilor țarii la final de an. PSRMIgor Dodon a fost reales președinte al Partidului SocialiștilorEl a menționat ca 2020 a oferit cateva lecții importante de viața - ne-a invațat…

- Poliția a facut o captura impresionanta de articole pirotehnice chiar inainte de Anul Nou. In urma unor verificari din Piata Zahana din Slatina au fost confiscate sute de kilograme de astfel de materiale. Conform IPJ Olt verificarile au avut loc in Piata Zahana din Slatina și la mai multe locuințe din…

- Restrictiile se vor aplica si in noaptea de Anul Nou, insa se va face o derogare de la reguli in noaptea de Craciun, fiind permise intalniri de maximum 6 persoane. In plus, muzeele, teatrele si cinematografele franceze vor ramane inchise cel putin pana pe 5 ianuarie. Aflati amanunte de pe digi24.ro.

- Dupa ce Romania a inregistrat peste 3.000 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, MAI a lansat un apel catre romani pe rețelele de socializare, prin care ii roaga sa respecte regulile sanitare. Cum au raspuns oamenii. Ministerul Afacerilor Interne a lansat pe pagina oficiala de Facebook un…