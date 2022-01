Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența propune masuri suplimentare pentru angajații din cadrul autoritaților sau companiilor care dețin infrastructuri critice. Acestea includ testare saptamanala, lucru in ture sau folosirea de maști FFPP2 in zonele aglomerate. Potrivit hotararii CNSU, „se propune…

- Astazi, 05 ianuarie 2022 a fost publicata Hotararea Comitetului National pentru Situații de Urgența care cuprinde noile masuri sanitare menite sa diminueze impactul noului val Covid-19. Cea mai Post-ul Adio maști textile! Lista noilor reguli sanitare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Alexandru Rafila, ministrul sanatații, a declarat miercuri, 5 ianuarie, ca Executivul nu a luat in calcul sancționarea persoanelor care poarta masca textila in loc de masca sanitara, prevedere introdusa miercuri de Comitetul Național pentru Situații de Urgența pe lista masurilor de protecție antidepidemica…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a spus miercuri ca executivul nu a luat in calcul sancționarea persoanelor care poarta masca textila in loc de masca sanitara – o prevedere introdusa miercuri de Comitetul Național pentru Situații de Urgența și aprobata de guvern. ”Nu ne-am gandit la ce ar putea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a reunit, miercuri dimineața, pentru a decide noile restricții și masuri care se vor aplica in contextul valului 5 al pandemiei de Covid-19 din Romania. Printre masurile care sunt discutate la aceasta ora in ședința se numara purtarea obligatorie…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca va face propunerea ca școlile sa fie deschise fizic daca rata de infectare in localitate este sub 3 la mie. Astfel, in aceste condiții se va renunța la pragul de vaccinare de 60% a personalului din unitațile de invațamant respective. „In localitațile…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența adopta prezentaHOTARARE:Art.1 - Se propune ca, pentru adaptarea modalitații de desfașurare a cursurilor din cadrul unitaților de invațamant la contextul epidemiologic actual, Ministerul Educației și Ministerul Sanatații sa modifice Ordinul comun nr. 5.338/2.015/01.11.2021 …

- Adoptarea de noi restrictii pentru gestionarea pandemiei Foto: Arhiva/ Catalin Radu Comitetul National pentru Situatii de Urgenta s-a reunit vineri în vederea adoptarii de noi restrictii pentru gestionarea pandemiei de COVID-19. Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a precizat…