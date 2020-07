Fără dans în localuri, mască obligatorie în piețe și târguri Astazi, 31 iulie 2020, in cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența s-a adoptat Hotararea nr. 21 privind obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise, respectiv in piețele și targurile din județ. Hotararea intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2020, iar respectarea prevederilor acesteia va fi verificata de catre echipele mixte, lucratori ai Ministerului Afacerilor Interne și Poliției locale și sunt vizate piețele agroalimentare, targurile din județ, Piața de vechituri și Piața de mașini din municipiul Satu Mare. Tot incepand cu data de 1 august,… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 30.07.2020, in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat in ședința extraordinara, a fost instituita obligativitatea purtarii maștii de protecție (astfel incat sa acopere nasul și gura) pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spațiile publice deschise,…

- Grupul tehnic al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Galați a adoptat miercuri o hotarare prin care se impune obligativitatea purtarii maștii de protecție pentru toate persoanele de peste 5 ani...

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), condus de premierul Ludovic Orban, a adoptat, marți seara, un proiect de hotarare prin instituie mai multe restricții și impune cateva obligații. Printre altele, va fi obligatori purtarea maștii de protecție in aer liber in anumite intervale orare,…

- Autoritațile au aprobat noi masuri de limitare a raspandirii infecțiilor O noua zi cu peste 1.000 de cazuri de coronavirus, a șaptea, s-a înregistrat marti în România. Autoritațile au raportat 1.151 de îmbolnaviri din peste 21.000 de teste. Bilanțul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de infectare. Printre masuri se numara…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat in ședința de marți impunerea unor masuri suplimentare in Argeș, pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. Acestea vin in completarea masurilor adoptate saptamana trecuta: inchiderea targurilor, a piscinelor…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) precizeaza, sambata, ca persoanele care nu poarta masca in spatiile inchise stabilite prin Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta pot fi sanctionate cu amenda intre 500 si 2.500 de lei.

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) precizeaza, sambata, ca persoanele care nu poarta masca in spatiile inchise stabilite prin Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta pot fi sanctionate cu amenda intre 500 si 2.500 de lei, iar scopul autoritatilor nu este de a sanctiona cetatenii,…