- Dupa 32 de ani musulmanii din capitala se bucura de un nou cimitir uman in zona Bucuresti. Muftiatul Cultului Musulman din Romania a obtinut, avizul sanitar de functionare emis de Directia de Sanatate Publica a Judetului Ilfov pentru un nou cimitir musulman. Acesta va fi amenajat pe un teren de 4.000…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca, in Romania, se inregistreaza o incetinire a creșterii numarului de cazuri de COVID. Speram sa duca la o stabilizare a situației, a spus ministrul Rafila.

- Romania avea, pana acum cațiva ani, cea mai mare termocentrala ca putere instalata din sud-estul Europei. Acum, a ajuns sa importe energie electrica, dupa ce termocentrala de la Turceni, alaturi de cele din Complexul Energetic Oltenia, au avut de suferit in urma deciziilor politice. Mihai Weber,…

- In actualul context geo-politic și avand in vedere pandemia Covid-19, care a afectat grav transportul aerian, directorii aeroporturilor din Romania și-au dau intalnire la București la Adunarea Generala a Asociației Aeroporturilor din Romania. Evenimentul, ajuns la ediția 30, care se desfașoara…

- ANPC a anuntat, joi, printr-un comunicat de presa, ca reprezentantii Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti (CPCMB) au verificat respectarea prevederilor legale la sapte agentii de turism apartinand operatorului economic SC Christian’76 Tour SRL, ca urmare a numarului…

- Romania sustine un al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, a afirmat, luni, Bogdan Aurescu, inainte de reuniunea ministrilor de Externe din statele membre UE, care se desfasoara la Bruxelles, informeaza AGERPRES. „Desigur, o sa ne concentram azi asupra Ucrainei si asupra efectelor crizei pe…

- Vicepremierul Ucrainei, Olga Stefanișina a spus ca spera ca și cererea Ucrainei de a adera la NATO va fi luata in considerare rapid, atunci cand aceasta va fi trimisa, așa cum va intampla in cazul Finlandei și Suediei, potrivit CNN.

- Partidul Mișcarea Populara atrage atenția ca un nou caz Colectiv s-ar putea intampla oricand, avand in vedere ca in Romania nu s-au schimbat prea multe lucruri de la tragedia din 2015. Comunicatul PMP vine ca reacția la decizia definitiva a instanței in dosarul Colectiv. Fii la curent cu cele…