Fantomele de sub Podul Grant Roși de curiozitate sa afle primii de pe ecranele tv-urilor cu bataie pe intreg taramul minunatei noastre patrii care vor fi desemnații sa candideze la posturile de edili in „micul Paris”, o parte din fanii neimblanziți ai echipei din Giulești au pus-o de-o berica in fotoliile casnice, lasand locurile din tribune cam vitregite la meciul […] The post Fantomele de sub Podul Grant first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tabloul lui Da Vinci, Mona Lisa, atacat cu supa de doua protestatare! VIDEO Duminica dimineața, liniștea Muzeului Luvru din Paris a fost perturbata de doua protestatare. Acestea au stropit cu supa de dovleac tabloul Mona Lisa al lui Da Vinci. Din fericire, opera de arta este protejata de un geam blindat.…

- Fostul presedinte Traian Basescu, 72 de ani, a fost internat vineri seara, 26 ianuarie, la Spitalul Militar Central din Bucuresti, cu o viroza pulmonara puternica, potrivit News.ro și Știrile Protv.Traian Basescu a fost internat la Sectia Clinica Boli Infectioase. Europarlamentarul PMP primește tratament,…

- Un cuplu de turiști romani a fost ținta unor escroci la o stație de metrou din Paris , intamplarea fiind povestita de catre femeie pe TikTok. „Țeapa țepelor pe care am luat-o de cum am calcat in Paris. Și credeți-ma ca m-am uitat inainte pe TikTok și pe internet sa vad ce țepe se mai dau pe aici, dar…

- Cu o noapte inainte ca Jeffrey Epstein sa zboare de la Paris la New York, in luna iulie a anului 2019, l-a sunat pe fratele sau mai mic, Mark. Aceasta a fost și ultima lor conversație. Dupa moartea mamei lor, in anul 2004, cei doi au pastrat legatura doar ocazional.

- Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au fost impreuna timp de 17 ani, o casnicie cu bune și cu rele, din care a rezultatul doi copii frumoși. Cum arata aceștia și unde locuiesc alaturi de mama lor, aflați in randurile urmatoare. Cum arata nepoții lui Ion Țiriac Ileana Lazariuc s-a retras din lumina…

- La 14 ianuarie 2024, Printul Coroanei Frederik, in varsta de 55 de ani, va urca pe tronul Regatului Danemarcei, ca regele Frederik al X-lea. Evenimentul are loc in urma abdicarii reginei Margrethe a II-a, in varsta de 83 de ani, in urma anuntului facut in ultima zi a anului trecut. Frederik Andre Henrik…

- Scheduled events for Jan 10, 2024ECONOMY: - National Bank releases data on financial accounts of public administrations in the third quarter of 2023 - Number of companies that suspended their activity in the first 11 months of 2023 - Household income and expenditure in the third…

- Furtuna Henk face ravagii in Marea Britanie. Un mort, sute de avertizari de inundații. Avioanele abia au aterizat la vant de 110 km/ora Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franta ca Meteo France a anuntat coduri rosu…