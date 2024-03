Volei: Esec pentru CSM Constanta in confruntarea cu Rapid Bucuresti (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalistii de la CSM Constanta au invins o pe Unirea Dej in Sala Sporturilor "Simona Amanar" Constanta si gratie victoriei si au asigurat prezenta matematica in play off ul Diviziei A1. Partida cu Unirea Dej a contat pentru a etapa a 20 a a campionatului si a fost castigata de constanteni cu 3 ndash;…

- CSM Constanța mizeaza pe tineri in acest sezon, iar rezultatele se vad de la meci la meci. Echipa masculina de volei este in grafic pentru calificarea in play-off-ul Diviziei A1 și demonstreaza ca poate aspira chiar mai sus, dupa ce a produs doua „șocuri” in campionat, victoriile cu Dinamo și Steaua.…

- Echipa feminina de volei CSM Constanta are parte de un nou duel de foc in Divizia A1. Astazi, 14 februarie 2024, de la ora 15.00, la Sala Rapid din capitala, fetele antrenate de Florin Voinea si Radu Began joaca pe terenul liderului, Rapid Bucuresti. Tot astazi, joaca in Bucuresti si formatia masculina…

- Echipa masculina de volei CSM Constanta a produs surpriza, astazi, 10 februarie 2024, in etapa a 17 a a Diviziei A1, invingand Dinamo Bucuresti pe litoral, cu un scor neverosimil, 3 0 Antrenata de Cristian Imhoff si Razvan Parpala, formatia constanteana s a impus cu 25 19, 25 21, 25 20 in fata dinamovistilor,…

- Echipa masculina de volei CSM Constanta a sustinut astazi, 27 ianuarie 2024, meciul din etapa a 15 a a Diviziei A1, intalnind pe teren propriu Universitaea Cluj.Intalnirea a incheiat o saptamana plina pentru formatia de pe litoral antrenata de Cristian Imhoff si Razvan Parpala , care a disputat in acest…

- Echipa masculina de volei CSM Constanta antrenori, Cristian Imhoff si Razvan Parpala a disputat meciul din etapa a 14 a a Diviziei A1, intalnind in deplasare, in Sala Polivalenta "Gheorghe Tadicildquo;, SCM Zalau. Cele doua formatii erau separate in clasament de cinci puncte, iar gazdele, aflate in…

- CSM Constanța – Știința Explorari 3-0 (26-24, 25-21, 28-26) – etapa 13 Etapa a 13-a a Diviziei A1 de volei masculin a fost programata sambata, 20 ianuarie. In aceasta runda, Știința Explorari (locul 9, 12p) a jucat in deplasare, cu CSM Constanța (locul 7, 17p). Partida a fost arbitrata de Alin Mateizer…

- Victorie pentru voleibalistii CSM Constanta la Timisoara CSM Constanta a inceput cu dreptul returul Diviziei A1, castigand in patru seturi meciul jucat pe terenul echipei Universitatea de Vest Timisoara. Baietii antrenati de Cristian Imhoff si Razvan Parpala s au impus in primele doua partiale, cu 25…