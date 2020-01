Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii lui Lazio au fost așteptați de peste 10.000 de fani la primul antrenament dupa caștigarea Supercupei Italiei, 3-1 cu Juventus. Baza de pregatire de la Formello a fost sub asalt astazi. Traficul din zona a fost complet blocat, dupa cum declarau amuzați chiar jucatorii intarziați. Fiecare…

- Fotbalistul roman Ștefan Radu (33 de ani) face parte din echipa deceniului a formației italiene Lazio. El a fost desemnat cel mai bun fundaș stanga din ultimii 10 ani de catre fanii gruparii din Roma, potrivit HotNews.Pe postul de fundaș stanga, Radu i-a avut drept contracandidați pe Luis Pedro Cavanda,…

- Marius Niculae (38 de ani) crede ca Ștefan Radu (33 de ani), fundașul lui Lazio, este cel mai valoros fotbalist roman in acest moment. Fostul atacant al lui Dinamo e impresionat de parcursul lui Radu in Italia. Intrebat pe cine ar fi votat in competiția pentru cel mai bun fotbalist roman din 2019,…

- Fundasul roman Stefan Radu este jucatorul care a fost utilizat cel mai mult de Lazio in ultimul deceniu, arata un studiu al CIES Football Observatory, care ia in calcul cele 42 de echipe prezente in toata aceasta perioada in cele cinci mari campionate ale Europei. Radu a fost utilizat in 62,5% din minutele…

- Simone Inzaghi, tehnicianul lui Lazio, a prefațat duelul din grupele Europa League cu CFR Cluj. Antrenorul italienilor a lasat de ințeles ca nu se baza pe romanul Ștefan Radu nici la duelul de joi seara Lazio - CFR Cluj se joaca joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport…

- Ștefan Radu (33 de ani, fundaș central) a fost laudat de presa italiana pentru evoluția sa din meciul Lazio - Torino 4-0, partida din etapa #10 a campionatului italian. Vezi AICI clasamentul și programul meciurilor din Serie A Una rece, alta calda pentru Stefan Radu la Lazio. Criticat pentru evolutia…

- Nicolae Stanciu a fost ”atacat” de fanii Borussiei Dortmund cu pahare, la un corner pe care mijlocașul roman se pregatea sa il execute, dupa un sfert de ora din partida disputata in Cehia. S-a intamplat in timpul meciului Slavia Praga – Borussia Dortmund. Romanul nu s-a complicat, a scos paharele de…