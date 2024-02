Stiri pe aceeasi tema

- Lazio - Bayern Munchen, meci contand pentru prima mansa a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 14 februarie, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Ocupantele primelor doua locuri din Bundesliga, Bayern și Leverkusen, se intalnesc sambata, 10 februarie intr-un meci care conteaza pentru etapa a 21-a. Diferența dintre cele doua echipe este de doar doua puncte, Leverkusen ocupa locul 1 cu 52 puncte, urmata de Bayern cu 50. Actualul lider spera sa…

- Europa League este o competiție care a devenit tot mai atractiva in ultimii ani, mai ales ca echipa caștigatoare iși asigura participarea in viitoarea ediție a grupelor UEFA Champions League. Unele dintre cele mai performante echipe in cel de-al doilea eșalon european sunt, in mod tradițional, cele…

- Astazi a avut loc, la Nyon, tragerea la sorți a optimilor de finala din Champions League. Lazio, formația singurului roman ramas in competiție, Matteo Duțu, va da peste „colosul” Bayern Munchen. Astfel, Manchester City, detinatoarea trofeului, va infrunta echipa daneza FC Copenhaga. Campioana Danemarcei…

- Manchester United continua sa spere la calificarea in optimile Champions League, insa misiunea „diavolilor roșii” nu este facila. Pentru ca trupa lui Ten Hag sa avanseze, este nevoie ca doua condiții sa fie indeplinite in aceasta seara. In ultima etapa a grupelor Ligii, trei echipe lupta pentru locul…

- Suporterii lui Manchester United i-au criticat aspru pe jucatori dupa ce au vazut imagini de la ultimul antrenament al echipei conduse de Erik Ten Hag. Manchester United se pregatește de meciul decisiv cu Bayern Munchen din aceasta seara, in care doar victoria mai poate aduce calificarea in primavara…

- Galatasaray gazduiește meciul cu Manchester United in etapa #5 a grupelor Champions League, Meciul poate determina cine i se alatura lui Bayern Munchen, liderul grupei A, in primavara Champions League. „Diavolii” au intrat in avantaj la cabine, scor 2-1, dupa golurile marcate de Alejandro Garnacho,…

- Real Madrid vs Napoli este capul de afiș al zilei de miercuri, 29 noiembrie, din Champions League. Aflata intr-o situație foarte dificila in Grupa A, Manchester United are nevoie de o victorie pe terenul lui Galatasaray. Vor putea fi vazute la treaba și Bayern Munchen, Inter Milano și Arsenal Londra.