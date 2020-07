Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie la Craiova, pe centura ocolitoare. O fetița de șase ani, tatal sau și inca un barbat au murit pe loc, intr-un grav accident rutier. Șoferul vinovat a intrat pe contrasens și a izbit frontal o mașina care circula regulamentar.

- O mașina cu trei pasageri s-a rasturnat duminica pe Transfagarașan, in apropiere de cabana Capra. Echipajele de intervenție au intervenit cu doua autospeciale si o ambulanta, plus un echipaj SAJ. Șoferul și-a pierdut viața. Mașina in care se aflau trei barbați a iesit de pe partea carosabila, s-a rasturnat…

- Trei fetițe s-au inecat sambata in barajul Parcovaci, de langa localitatea ieșeana Harlau. Doua dintre ele erau surori. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi au informat, sambata, ca a fost gasit trupul neinsufletit al celui de-al treilea copil inecat in barajul Parcovaci, de…

- Tragedie pentru o familie de romani din Italia. Patru oameni au murit, iar alti trei au fost raniti intr-un grav accident produs pe o sosea din Toscana. De vina ar fi tatal aflat la volanul masinii care a intrat intr-un TIR parcat intr-o zona de repaus de pe autostrada.

- Tragedie fara margini petrecuta in județul Galați! O familie tanara, impreuna cu un copil in varsta de un an a murit intr-un cumplit accident rutier, vineri dimineața pe 29 mai. Mama avea 23 de ani, tatal 28, iar copilașul doar un an. POlițistul care a intervenit povestește cum a incercat sa ii ajute,…

- O intreaga familie din Craiova a fost distrusa intr-un accident auto deosebit de grav, petrecut duminica in amiaza mare! Taxiul cu care se deplasau a fost implicat in impactul violent, iar o mama și șoferul au murit. Fiul femeii, dar și bunicul acestuia sunt in stare grava.

- Viata romanilor care traiesc in capitala Europei a fost asternuta pe hartie. Carmen Banta, cadru universitar in Craiova, a scris o carte despre modul lor de viata, carte ce a fost lansata chiar la Bruxelles. La eveniment au participat europarlamentar...