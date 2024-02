Te-ai născut într-o familie fără posibilități? Iată cum îți va afecta asta viața de adult In ultimele trei decenii, circumstanțele financiare in care s-au nascut copiii au determinat din ce in ce mai mult unde au ajuns ei ca adulți. A crește intr-un mediu dezavantajat din punct de vedere socio-economic are efecte importante și de lunga durata asupra intregii vieți. Un nou studiu bazat pe datele unui sondaj facut la nivel european din 27 de țari, exploreaza modul in care dezavantajele socio-economice din copilarie afecteaza in adolescența accesul pe piața muncii și calculeaza costul echivalent in PIB la nivel de țara al unei copilarii traite in saracie. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut mai bine de doi ani de cand Marisa Paloma a devenit mama. Influencerița recunoaște ca, in spatele vieții perfecte de pe Instagram, au existat și momente mai dificile, pe care le-a depașit cu ajutorul soțului ei, Liviu, cu care are și o fetița.

- Tily Niculae are o viața plina de evenimente frumoase. Familia o susține in totalitate in proiectele sale, iar fiica ei, Sofia, vrea sa-i calce pe urma in actorie. Vedeta ii povestește despre toate provocarile ce pot sa apara intr-o astfel de cariera plina de adrenalina, iar adolescenta in varsta de…

- In 20 noiembrie anul trecut, Gabriel Zahiu, buzoianul care a jucat alaturi de nume mari precum Iordanescu, Marcel Raducanu și Dudu Georgescu, și-a gasit sfarșitul in Helsingborg, Suedia. Vestea cutremuratoare a fost confirmata de Dan Tulpan, fostul sau coleg și președinte al Gloriei Buzau, care a aflat…

- Un accident rutier cumplit a avut loc, in cursul zilei de vineri, 26 ianuarie 2024, in zona Dofteana, Bacau. Un tren a intrat din plin intr-un autoturism, la o trece de nivel cu calea ferata. Doua persoane și-au pierdut viața, in urma impactului violent dintre cele doua vehicule.

- Nativii Raci sunt favorizați de astre in lunile de primavara și de toamna, arata horoscopul pentru zodia Rac in 2024. Va fi un an cu un ritm mult mai echilibrat, cu evenimente frumoase de familie și cu soluții care vor simplifica situațiile complicate din viața Racilor.2024 pare sa fie un an in care…

- Din cauza intarzierii emiterii carții electronice de identitate la nivel național, Guvernul vrea sa modifice legislația astfel incat romanii sa poata utiliza și carțile de identitate emise dupa 31 decembrie 2023 ca documente de calatorie in statele membre UE, precum și in statele terțe care le recunosc…

- Selecționerul Edward Iordanescu a spus intr-un mesaj de Ziua Naționala a Romaniei ca este mandru ca este roman ” și ca ne vom bucura impreuna de un Campionat European la care imnul nostru se va auzi din nou pe marile arene!”. Mesajul a fost prezentat de FRF. ????-???????? ????????̆???????????????? ????̦????…

- America Express, 26 noiembrie 2023. Provocarea pe care Alexia și Aris Eram au primit-o in ediția din aceasta seara i-a adus pe cei doi in fața unei situații nreprevazute. Concurenta a fost șocata de cum traiesc localnicii, dupa ce a aflat ca o familie are un buget de 1 dolar pe saptamana.