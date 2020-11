O familie de bursuci care se joaca și mananca a fost filmata de o camera video amplasata in padure. Imaginile au fost surprinse in Parcul Natural Lunca Mureșului de o camera montata de un angajat Romsilva. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a companiei Romsilva. „Secvențe nocturne cu o familie de bursuci deosebit […] Articolul Familie de bursuci care se joaca, surprinsa de o camera amplasata in Lunca Mureșului VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .