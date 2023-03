Comitatul Los Angeles va plati familiei lui Kobe Bryant 28,85 milioane de dolari drept despagubiri, dupa scandalul fotografiilor facute de catre primii respondenți la tragicul accident de elicopter in care au fost implicate legenda baschetului și fiica sa Gianna, in urma cu mai bine de trei ani. Accidentul a avut loc pe 26 ianuarie in 2020, avand printre victime pe cei doi membri ai familiei Bryant, alaturi de alte șapte persoane, elicopterul ciocnindu-se de un deal din cauza ceții, in zona Calabasas, din California.

