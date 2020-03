Familia lui Jan Vertonghen, jefuită sub ameninţarea cuţitelor Familia fotbalistului Jan Vertonghen a fost jefuita sub amenintarea cutitelor, in propria casa, la Londra. Incidentul s-a petrecut marti, in timp ce jucatorul echipei Tottenham se afla la Leipzig pentru un meci din Liga Campionilor, relateaza The Sun , potrivit News.ro. Sotia jucatorului, Sophie de Vries, si cei doi copii ai lor se aflau in locuinta din Hampstead in momentul in care patru barbati purtand cagule au patruns prin efractie in casa, cu putin inainte de ora 20.00, la care a inceput meciul echipei Tottenham. „Erau deghizati si aveau arme, inclusiv cutite si macete. Ei au cerut sa li… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

