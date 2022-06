Fals oncolog, care a ucis mai mulți oameni cu tratamentele sale, prins în București Un barbat de 68 de ani, pentru care autoritațile din Olanda au emis un mandat de arestare pentru ca exercita fara drept profesia de medic oncolog și a prescris tratamente empirice pentru mai mulți bolnavi, a fost prins de polițiștii din București. ”In fapt, in perioada 2016 – 2018, pretinzand ca exercita profesia de medic oncolog, calitate care i-ar fi fost retrasa in anul 2016, barbatul ar fi prescris tratamente empirice și neadecvate pentru 5 pacienți, domiciliați pe teritoriul Regatului Țarilor de Jos, care ar fi produs, in final, moartea victimelor”, informeaza Poliția Romana. Potrivit Poliției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

