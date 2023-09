Stiri pe aceeasi tema

- Casa de insolventa CITR a finalizat prima etapa din gestionarea falimentului Euroins. In cele aproximativ 3 luni de la numirea sa ca lichidator judiciar al Euroins, echipa CITR a analizat peste 1.100 declaratii de creanta ce au presupus studierea a peste 350.000 de documente pentru a realiza tabelul…

- Sunt 1,6 milioane de șoferi care au polițe RCA in vigoare la Euroins, dar romanii mai au și 700.000 de asigurari de sanatate și circa 200.000 de asigurari de locuințe la acest asigurator intrat in faliment, a declarat luni Alina Popa, Coordonatorul echipei CITR, lichidatorul judiciar care gestioneaza…

- Romania are inmagazinate 2,553 miliarde metri cubi de gaze naturale, cu 603 milioane metri cubi mai mult fata de aceeasi data a anului trecut, ceea ce corespunde unui procent de 80,17% din capacitatea totala a tarii, scrie Agerpres. Capacitatea totala de inmagazinare a Romaniei este de 3,170 miliarde…

- Marile companii europene au suferit pierderi directe de cel puțin 100 de miliarde de euro din cauza invaziei Rusiei in Ucraina.Financial Times scrie ca un studiu realizat pe baza a 600 de rapoarte anuale și a situațiilor financiare pe 2023 ale grupurilor europene arata ca 176 de companii au inregistrat…

- Autoritațile de management pentru programele aferente politicii de coeziune au planificat lansarea, in trimestrul al treilea al acestui an, a 150 de apeluri de proiecte in valoare totala de 21,91 miliarde de euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 12,85 miliarde euro. Calendarul estimativ…

- Piata romaneasca de fuziuni si achizitii (M&A) a inregistrat 132 de tranzactii in prima jumatate a anului 2023, cu o valoare totala estimata de 3,7 miliarde dolari, conform unei analize realizate de EY Romania, potrivit Agerpres.Volumul tranzactiilor reprezinta o usoara crestere fata de cele…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna iunie 2023, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 5,7 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 780 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni, potrivit Agerpres. Suma totala,…

- Romanii au virat 16,9 miliarde de euro la Pilonul II de pensii administrate privat in 15 ani de funcționare a acestui sistem, iar caștigul obținut de fondurile de pensii, dupa scaderea comisioanelor de administrare este in prezent de 5 miliarde de euro, a anunțat marți APAPR, asociația care reprezinta…