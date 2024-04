Aproximativ 1200 de pagubiți și creditori au de recuperat de la Euroins, fostul lider RCA intrat in procedura de faliment in vara anului trecut, 842 milioane de lei creanțe certe, restul sumelor solicitate in instanța depașind 3,1 miliarde de lei, au anunțat vineri oficialii CITR, lichidatorul judiciar al asiguratorului. CITR a recuperat doar 5,7 milioane de lei din vanzarea de active, pe rol fiind in prezent peste 13.000 de litigii.