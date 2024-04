Cele opt cauze care au dus la prăbușirea asiguratorului Euroins CITR Filiala București SPRL a finalizat raportul privind cauzele falimentului Euroins. CITR Filiala București SPRL, lichidatorul judiciar al Euroins, a finalizat raportul privind cauzele falimentului Euroins și a identificat o serie de elemente de natura operaționala și de gestionare a fondurilor care au dus la faliment. ”Intocmirea raportului privind cauzele reprezinta o etapa esențiala in derularea procedurii de faliment . Pe de-o parte incheie etapa analizei istorice și contextuale asupra motivelor care au dus la faliment, pe de alta parte ofera cadrul procedural pentru dezbaterea acestora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CITR Filiala București SPRL, lichidatorul judiciar al Euroins, a finalizat raportul privind cauzele falimentului Euroins și a identificat o serie de elemente de natura operaționala și de gestionare a fondurilor care au dus la faliment. ”Intocmirea raportului privind cauzele reprezinta o etapa esențiala…

- Fondurile de pensii private din Romania au cumulat active in cuantum de 131,5 miliarde lei la finalul lunii decembrie 2023, in crestere cu 31,4% comparativ cu sfarsitul anului anterior, potrivit Raportului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind evolutia sistemului de pensii private in…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) au crescut la 64,279 miliarde euro, la 31 martie, de la 63,128 miliarde euro la 29 februarie 2024. ”La 31 martie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 64.279 milioane euro, fata de 63.128 milioane euro la…

- Conflictul din Fașia Gaza a cauzat pagube in valoare de 30 de milioane de dolari și a distrus aproximativ 80% din cladirile din orașul Gaza, potrivit estimarilor biroului de presa controlat de gruparea islamista Hamas, potrivit dpa. Imobile rezidențiale, instalații și infrastructuri economice precum…

- OpenAi a publicat e-mailurile trimise cu Elon Musk. Gestul acestora vine ca raspuns in urma acțiunilor legale inițiate de miliardar impotriva companiei ChatGPT, pe care o acuza ca s-a indepartat de la scopul inițial. Acțiunea legala inițiata de Elon Musk a starnit un val de reacții, mai ales, in contextul…

- Compania Nationala de Asigurari in Medicina a acumulat, in prima luna a anului 2024, in fondurile de asigurare obligatorie de asistenta medicala venituri de aproape 670 de milioane de lei. Acumularile respective au fost in crestere cu peste 55 de milioane sau cu 9%, fata de perioada similara a anului…

- ”Activele nete ale celor 249 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna decembrie cu 0,5%, pana la nivelul de 39,7 miliarde lei (8 miliarde euro) iar in anul 2023 au scazut cu 13,5%. Scaderea a fost puternic determinata de reducerea activului net al Fondului Proprietatea ca…

- Pilonul III de pensii facultative a atras un numar record de noi clienti in 2023 si se apropie de un miliard de euro in administrare, informeaza Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), potrivit Agerpres. “Circa 83.000 de romani au inceput in 2023 sa economiseasca pentru varsta…