- CITR Filiala București SPRL, lichidatorul judiciar al Euroins, a finalizat raportul privind cauzele falimentului Euroins și a identificat o serie de elemente de natura operaționala și de gestionare a fondurilor care au dus la faliment. ”Intocmirea raportului privind cauzele reprezinta o etapa esențiala…

- In sectorul cu cel mai mare buget din Capitala, Sectorul 1, problemele par sa se adanceasca din ce in ce mai mult, fara ca pe aleșii locali, in frunte cu primarița Clotilde Armand, sa ii intereseze prea tare de soluțiile care ar putea fi gasite. Gunoaiele intalnite la tot pasul, pe strazi și in locuri…

- Rezervele valutare ale Chinei au crescut in mod surprinzator in luna februarie, arata datele oficiale publicate joi chiar daca dolarul american s-a apreciat in raport cu alte valute importante, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Administratia de Stat pentru Schimb Valutar (SAFE), entitatea responsabila…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei totalizau 63,128 miliarde euro la finele lunii februarie 2024, in crestere cu 2,79% comparativ cu nivelul de 61,416 miliarde euro la 31 ianuarie 2024, conform unui comunicat al BNR.

- Peste 1,2 miliarde de lei vor ajunge la fermierii din sectoarele vegetal si zootehnic, in urma a doua hotarari de Guvern care vor fi aprobate vineri. Anunțul a venit de la premierul Marcel Ciolacu și a fost facut la inceputul ședinței Executivului, din 16 februarie. Fondurile reprezinta ajutoarele nationale…

- Interviurile cu manageri de fonduri de top ai companiilor arata ca doi dintre cei mai mari investitori ai lumii, care gestioneaza impreuna active de aproape 10.000 de miliarde de dolari, au devenit constructivi in privinta Turciei de la noua sa politica economica ortodoxa adoptata dupa realegerea lui…