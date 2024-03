Stiri pe aceeasi tema

- Ample controale in trafic, in Capitala. Politistii rutieri si inspectori de la Registrul Auto Roman au facut verificari pentru creșterea siguranței rutiere. In urma acțiunii, oamenii legii au aplicat peste 50 de sancțiuni in valoare totala de peste 24.000 de lei. Polițiștii rutieri și inspectorii RAR…

- Primaria lui Clotilde Armand, nereguli financiare de 140 mil. euro. Curtea de Conturi dezvaluie jaful din Sectorul 1, Dan Podaru amenința cu plangere penala Plați nejustificate, bani ascunși prin conturi, erori de procedura, contracte incheiate ilegal și lipsa acțiunii pentru recuperarea unor drepturi…

- Președinta PSD București, Gabriela Firea, a anunțat miercuri, 28 februarie, pe Facebook, ca Biroul permanent al Organizației pe care o conduce a votat in unanimitate sa o susțina la Primaria Capitalei.„Sunt determinata sa muncesc din nou pentru dezvoltarea orașului, pentru oamenii care sunt abandonați…

- Prețurile solicitate pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platforma, au inregistrat o creștere de 21% de la un an la altul (ianuarie 2024 vs. ianuarie 2023), in timp ce prețurile solicitate de la o luna la alta (ianuarie 2024 vs. decembrie 2023) au crescut…

- Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a finalizat in luna decembrie 2023 o investigație la operatorul Sectorul 1 al Municipiului București și a constatat incalcarea dispozițiilor art. 58 alin. (1) lit. a) și e) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 și…

- "1 MILIARD DE EURO fonduri europene atrase in București, in cei patru ani cat am fost primar general, impreuna cu echipa social-democrata. Capitala trebuie sa profite la maximum de fondurile nerambursabile puse la dispoziție de Uniunea Europeana. Echipa social-democrata este pregatita sa aduca și mai…

- "1 MILIARD DE EURO fonduri europene atrase in București, in cei patru ani cat am fost primar general, impreuna cu echipa social-democrata. Capitala trebuie sa profite la maximum de fondurile nerambursabile puse la dispoziție de Uniunea Europeana. Echipa social-democrata este pregatita sa aduca și mai…

- Un tanar a fost retinut dupa ce i-a furat portofelul cu 5.000 de lei unui taximetrist, in zona Centrului Vechi din Capitala. Un tanar, de 21 de ani, din București, a fost arestat dupa ce l-a jefuit pe taximetristul in mașina caruia se afla pasager. Soferul a oprit intr-o intersecție pentru ca tanarul…