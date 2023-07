Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Un drum cu peisaje de vis din Alba va fi modernizat. Proiectul costa peste 20 de milioane de lei FOTO| Un drum cu peisaje de vis din Alba va fi modernizat. Proiectul costa peste 20 de milioane de lei Luni, 17 iulie 2023, incep lucrarile de modernizare a DJ 106 K, pe tronsonul Vingard – Ohaba.…

- Ministrul Culturii, deputatul Raluca Turcan, spune miercuri ca Parlamentul a votat un proiect de lege prin care 150 de milioane euro din fonduri europene vor putea ajunge la copii cu parinții plecați la munca in strainatate.„Este un proiect pe care l-am inițiat alaturi de alți colegi parlamentari,…

- Consiliul Judetean Timis a lanasat un proiect privind gestionarea eficienta a deseurilor de la depozitul din Ghizela. Valoarea totala a proiectului este de aproape 5,5 milioane de lei, din care 4,6 milioane de lei reprezinta fonduri europene nerambursabile. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt toți…

- CAMPUSUL PENTRU INVAȚAMANT DUAL DIN MARAMUREȘ -PE LISTA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI UE „O veste foarte buna pentru invațamantul maramureșean și pentru dezvoltarea județului nostru. Proiectul campusului pentru invațamant dual din Maramureș este pe lista proiectelor eligibile pentru finanțarea din…

- „Incepem azi, in teren, marile lucrari de termofficare. Este contractul pe fonduri europene pentru reabilitarea a 210 km de rețea. Este o lucrare cu o valoare totala de 360 milioane de euro din care fonduri europene și contribuția statului - 260 milioane euro - restul fiind contribuția municipalitații.Am…

- Primaria Comunei Nalbant, din judetul Tulcea, a deschis astazi, 25 mai 2023, procedura simplificata pentru atribuirea unui contract estimat la peste 3,53 de milioane de euro, vizand modernizarea strazilor din cele trei sate apartinand comunei. Valoarea totala a contractului a fost estimata de catre…

- Campina are in diverse faze numeroase proiecte cu fonduri europene sau cu fonduri guvernamentale, in mai multe domenii de activitate. Valoarea acestora este impresionanta, atat daca ne raportam la ce se intampla pana acum, mai ales in perioada in care fondurile europene erau blocate, cat și daca ne…

- Primaria municipiului Vaslui a receptionat, vineri, lucrarile la Cresa 13 Decembrie, a carei constructie, in valoare de peste 7 milioane de lei, a fost finantata prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4 ‘Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile’. Potrivit reprezentantilor municipalitatii,…