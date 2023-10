Stiri pe aceeasi tema

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a cerut in instanța anularea Hotararii Consiliului General al Municipiului București nr. 705/22.12.2022, privind modificarea și completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului București cu nr. 517/2019, privind aprobarea…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), care a dat in judecata Guvernul Romaniei solicitand simplificarea procedurilor și eliminarea taxelor inutile percepute de Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM), iși va pleda cauza la primul termen al procesului, in…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a cerut in instanța eliminarea unor taxe percepute de Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM). FACIAS motiveaza acest demers prin faptul ca numarul taxelor pe care OSIM le

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) i-a solicitat premierului Marcel Ciolacu sa analizeze cu maxima atenție impactul masurilor de austeritate anunțate, astfel incat sa fie preintampinate posibile abuzuri la adresa cetațenilor. FACIAS considera…

- Nicusor Dan, Primarul General al Municipiului Bucuresti a depus la Tribunalul Bucuresti o cerere de chemare in judecata in legatura cu anularea autorizatiei de construire emisa in beneficiul One Lake Club S.R.L. pentru dezvoltarea One Lake Club, arata un raport al One United Properties, publicat pe…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) remarca un nou paradox in Romania, țara in care se platesc tot mai mulți bani pentru asigurarile de sanatate, in timp ce pacienții sunt tot mai nemulțumiți de serviciile pe care le primesc.Potrivit datelor oficiale, in ultimii…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a demarat recent o campanie și totodata un proiect de cercetare al modului in care romanii sunt și se considera abuzați de catre instituțiile statului. FACIAS a inceput aceasta aceasta campanie și cu scopul de a face o analiza…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) arata ca Romania platește sute de milioane de euro pe amenzile primite de la Comisia Europeana pentru netranspunerea la timp a directivelor europene in legislația naționala.