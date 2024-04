Impozitele și taxele se majoreaza in București. Mai exact, impozitele și taxele, in București, pentru anul 2025 vor fi majorate cu 10 %, potrivit unui Proiect de Hotarare a Consiliului General care va fi dezbatut luni, 29 aprilie 2024, scrie economedia.ro . Astfel, impozitele pentru locuințe și autoturisme, dar și taxa pentru locurile de parcare de reședința pentru toate cele șase sectoare se majoreaza cu 10 % fața de valorile din acest an. Cea mai importanta majorare pentru locurile de parcare de reședința din București a fost in 2022 cand de la 60-80 de lei/an, bucureștenii au platit intre 300…