Facebook va încuraja oamenii să citească articolele înainte să le distribuie Facebook a inceput sa testeze o noua interfata, prin care este afisat, pe jumatatea inferioara a ecranului, un mesaj nou atunci cand oamenii folosesc functia Share fara a fi citit inainte articolul. Meniul, care apare imediat dupa apasarea butonului Share, ii da utilizatorului (care nu a citit inainte articolul) doua optiuni: sa citeasca articolul sau sa continue cu partajarea acestuia. Facebook nu obliga utilizatorul sa citeasca articolul inainte de a-l partaja, insa ii transmite, subtil, ca da share la un material fara sa stie exact ce contine. Noua functie este, evident, o incercare de limitare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu știați, circula o versiune roz a aplicatiei Whatsapp, insa ceea ce pare a fi o inițiativa tematica a popularului sistem de chat, este o inșelatorie. Specialistul in securitate cibernetica Rajshekhar Rajaharia a denunțat aceasta „tactica” pe Twitter. Practic, este vorba de o aplicație Android…

- Instagram ascunde like-urile, daca utilizatorii doresc acest lucru. La doi ani dupa ce a inceput sa experimenteze ascunderea like-urilor, Instagram trece la un nou capitol, pe aceeasi tema. De data aceasta, insa, in loc sa o faca discretionar, Instagram muta decizia in curtea utilizatorilor. In cadrul…

- La doi ani dupa ce a inceput sa experimenteze ascunderea like-urilor, Instagram trece la un nou capitol, pe aceeasi tema. De data aceasta, insa, in loc sa o faca discretionar, Instagram muta decizia in curtea utilizatorilor. In cadrul noului test, utilizatorii pot hotari singuri daca vor sau nu sa vada…

- Daca ai un cont Facebook, probabil ca ar trebui sa ai grija la informații și la protejarea datelor in viitorul apropiat. Un nou raport afirma ca un hacker a postat online informații private, inclusiv numere de telefon, zile de naștere și locații, a peste 533 de milioane de utilizatori Facebook din 106…

- Doar ca, de la inceputul lunii martie, Reyes Jinky are la fotografia de profil un portret al senatoarei Diana Iovanovici Sosoaca, iar postarile pe care le afiseaza zilnic pagina sunt live-uri cu continut video preluat de pe pagina oficiala a senatoarei. Aceasta este doar una din cel putin 15 pagini…

- Platforma de social media Twitter a anuntat luni ca vrea sa amplifice lupta impotriva dezinformarii. Astfel, utilizatorii care transmit informații false cu privire la vaccinurile anti-COVID risca sa aiba contul suspendat permanent, daca au fost atenționați de cinci ori, informeaza AFP, citata de Agerpres…

- ​Platforma de social media Twitter a anuntat luni ca intentioneaza sa-si amplifice lupta împotriva dezinformarii, inclusiv prin posibilitatea de a le bloca definitiv accesul utilizatorilor care au fost atentionati de cinci ori, informeaza AFP și The Guardian, potrivit Agerpres. „Credem…

- Promovarea afacerii reprezinta elementul cheie din strategia de dezvoltare a unei companii. Cu toate acestea, multi antreprenori nu reusesc sa deruleze campanii publicitare adecvate pentru business-urile lor. Motivul? Fie acorda prea putina importanta marketingului, nu au un buget setat pentru publicitate,…