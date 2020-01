Facebook plătește jumătate de miliard de dolari pentru încălcarea GDPR Tag-urile automate cu incalcarea legii vor costa Facebook mai bine de jumatate de miliard de dolari intr-un singur stat american. In urma unui proces comun, Facebook este nevoit sa plateasca 550 milioane de dolari utilizatorilor sai din statul american Illinois. Compania americana a fost gasita vinovata de incalcarea legislatiei locale privind protejarea intimitatii persoanelor. In procesul intentat in 2015, Facebook a fost acuzat ca a colectat date personale pentru recunoasterea faciala fara sa faca public acest lucru si sa-si instiinteze utilizatorii. Facebook s-a aparat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

