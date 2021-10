Facebook a căzut complet luni seară. Probleme și cu WhatsApp Facebook a cazut din nou luni seara, numerosi utilizatori raportand probleme de functionare si cu WhatsApp, aplicatie de mesagerie detinuta de Facebook. Problemele au inceput initial cu aplicatia Messenger a Facebook, acestea extinzandu-se in decurs de cateva minute la intreaga platforma Facebook. Site-ul de monitorizare Downdetector a inregistrat o crestere vertiginoasa a reclamatiilor privind probleme tehnice ale Facebook incepand cu ora 18:00 seara. Aceeasi situatie a fost raportata si de utilizatorii WhatsApp, aplicatie de mesagerie detinuta de Facebook. Deocamdata nu este clar cate persoane… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Facebook (inclusiv aplicația Messenger), Whatsapp și Instagram nu funcționeaza in Romania, luni seara, la ora 18.45. Cele trei aplicații aparțin companiei Facebook. O asemenea avarie nu a mai aparut la serverele Facebook de cateva luni.

