Stiri pe aceeasi tema

- Un sistem de inteligența artificiala capabil sa analizeze radiografii și sa puna automat un diagnostic a fost realizat de o echipa formata din patru studenți de la Universitatea Politehnica din Timișoara. In viitor, programul i-ar putea inlocui pe medicii radiologi, transmite corespondentul Mediafax.Sistemul…

- Asahi Power Service, o companie din Japonia, a conceput o drona umbrela. Aceasta zboara deasupra capului utilizatorului pentru a-l proteja de ploaie. Desi este numita Free Parasol, drona nu este gratuita. Dispozitivul va costa, cand va ajunge pe piata anul viitor, 273 de dolari. Free Parasol foloseste…

- Oamenii și specificul lor joaca un rol cheie în domeniul tehnologic în comerțul cu produse și soluții IT. Progresul tehnologic creeaza un mediu nou, în care calitațile umane devin din ce în ce mai importante, și este esențial sa gasim echilibrul pentru aceasta situație. Aceasta…

- Orașul chinez Tianjin creeaza un fond de 16 miliarde de dolari pentru investiții in inteligența artificiala, robotica, software, dispozitive inteligente și imbunatațirea industriilor tradiționale, scrie Reuters . Situat in nordul Chinei, orașul Tianjin are peste 15 milioane de locuitori și cel mai mare…

- Ca in fiecare vineri, de la 12.00, suntem live pe facebook Unica.ro , pe Youtube și pe www.unica.ro cu o noua ediție a emisiunii Beauty News! In emisiunea de azi vorbim cu Roxana Minea, make-up artist. Roxana ne va spune care sunt tendințele verii in machiaj, dar și cum a machiat-o pe Sophia , robotul…

- Aproximativ o duzina de angajați Google demisioneaza in semn de protest fața de implicarea gigantului tehnic in Proiectul Maven, un program militar controversat care utilizeaza inteligența artificiala, scrie Gizmodo, potrivit Fox News.

- Inteligenta artificiala ajuta utilizatorii Gmail sa compuna mesajeGoogle a lansat o noua facilitate pentru serviciul sau de mail, care foloseste inteligenta artificiala pentru ajuta utilizatorii sa scrie mai repede mesajele. Cea mai recenta optiune din Gmail se numeste Smart Compose si are…