Stiri pe aceeasi tema

- Implementarea SAF-T ar putea fi gata undeva în luna iulie, reiese din declarațiile Mirelei Calugareanu, președintele ANAF. “Pâna la sfârșitul lunii februarie ne-am propus sa finalizam etapa de analiza și design a sistemului informatic. Luna februarie va fi una destul de plina…

- Deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura Oprescu anunța ca, de curand, Comisia Europeana a transmis Guvernului Cițu o scrisoare avertisment in care arata ca Romania intra in groapa austeritații. „Scrisoarea demonstreaza ca imprumuturile și masurile din ultimul an de guvernare PNL au produs dezechilibre…

- A​genția Naționala de Administrare Fiscala a semnat contractul privind dezvoltarea sistemului informatic SAF-T, iar finalizarea acestuia este planificata pentru luna iulie 2021, se arata intr-un comunicat al instituției. „In perioada ianuarie-februarie, vor avea loc consultari intre Ministerul Finanțelor…

- Mai mult de o treime dintre membrii Consiliului Investitorilor Straini (FIC) considera ca mediul de afaceri din Romania a fost afectat de pandemia de coronavirus, iar jumatate dintre acestia percep atractivitatea pietei locale drept scazuta, in comparatie cu tarile din regiunea Europei Centrale si de…

- Consultant: Noul Cod fiscal aduce prevederi benefice pentru mediul de afaceri, in ceea ce priveste taxarea muncii și plata TVA. Cand ar putea intra in vigoare Noul Cod fiscal aduce prevederi benefice pentru mediul de afaceri din Romania, atat in ceea ce priveste taxarea muncii, cat si in privinta capitolului…

- Turismul este foarte important, un domeniu care are un potential enorm de crestere, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. El spune ca a fost finalizata Strategia pentru Turism, care va permite dezvoltarea turismului…

- Premierul Ludovic Orban a avut vineri consultari cu reprezentantii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR) si cu cei ai Asociatiei Oraselor din Romania (AOR), pentru a evalua problemele din teritoriu in perspectiva rectificarii bugetare. "Am discutat despre solutiile posibile…